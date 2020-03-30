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Установлен лимит на возвращение россиян из-за рубежа
00:15
Фото: smi2.net
С сегодняшнего дня, 31 марта, российские граждане смогут прилететь в Москву из-за границы лишь в Шереметьево.
Столичный аэропорт будет принимать не больше 500 человек в сутки, передает ТАСС.
Со ссылкой на Росавиацию уточняется, что в остальных городах лимит составит не более 200 человек в сутки.
Ранее глава Минтранса РФ Евгений Дитрих заявлял о том, что сокращение вывозных авиарейсов позволит уделять больше внимания каждому россиянину, который возвратился в страну на фоне продолжающейся пандемии коронавируса.
По данным Росавиации, за период с 20 по 30 марта в РФ смогли вернуться свыше 155 тысяч российских туристов. Предполагается, что вывозные рейсы также организует "Якутия", которая поможет возвратиться гражданам РФ с Филиппин.
Кроме того, сейчас продолжается работа по возможной организации рейсов "Аэрофлота" в Тунис и "Уральских авиалиний" – в Индию, где остаются несколько тысяч россиян.
В МИД ранее сообщили о том, что многие россияне, застрявшие за рубежом, сейчас оказались без средств и не могут даже связаться с дипломатами, не говоря уже о покупке билетов на самолет.
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