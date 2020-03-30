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МИД: Многие россияне не могут возвратиться в РФ из-за отсутствия денег
30.3.2020 15:41
Фото: visualrian.ru
Большинство российских туристов, которые хотели бы вернуться на родину, не в состоянии оплатить тарифы авиакомпаний, сообщили дипломаты.
По данным МИД России, многие сограждане не возвратились не по собственной нерасторопности, а из-за отсутствия средств.
Представители внешнеполитического ведомства пояснили, что многим россиянам сейчас даже нечем оплатить звонок в колл-центры, чтобы получить сведения о готовящихся вывозных рейсах. Туристы "заполнили всевозможные анкеты и списки", однако не могут оплатить коммерческие тарифы авиакомпаний, учитывая изменившийся курс валют.
Ранее глава "Аэрофлота" Виталий Савельев рассказал о недозагрузке рейсов, которые формируют специально для вывоза граждан РФ из-за рубежа. Руководитель компании призвал туристов лучше информировать дипломатов, ведь иначе на борту остаются пустые места.
На сегодняшний день российские туристы полностью вывезены с территории ОАЭ.
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