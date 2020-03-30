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В Испании ожидают пика распространения коронавируса


30.3.2020 22:19
В Испании ожидают пика распространения коронавирусаФото: jurnaltv.md

По словам главы испанского министерства здравоохранения Сальвадора Ильа, с 25 марта в стране наблюдается устойчивая тенденция стабилизации эпидемической кривой, передает ТАСС. Учитывая статистические данные, специалисты сделали вывод о приближающемся пике распространения  COVID-19.

Министр здравоохранения королевства Сальвадор Ильа пояснил, что если Испания уже не находится на пике, то очень близка к нему. По его словам, с 25 марта наблюдается устойчивая тенденция стабилизации эпидемической кривой.

Сегодняшний прирост числа подтвержденных случаев инфицирования составил 8%, отметил Ильа. Министр добавил, что каждый день на территории королевства сейчас проводят от 15 до 20 тысяч исследований на коронавирус.

По последним официальным данным, в Испании COVID-19 диагностирован у 85 тыс. человек, 7 340 из них скончались.

Вскоре после начала вспышки власти страны объявили режим повышенной готовности, который предполагает ограничение передвижения жителей по королевству, за исключением крайней необходимости.

Ранее корпорация Airbus сформировала воздушный мост, соединяющий Евросоюз и Китай, чтобы доставлять крупные партии медицинских масок. Более 4 млн масок из китайского города Тяньцзинь на самолете A330−200 уже доставили в Испанию.

Автор: Злата Богатова

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