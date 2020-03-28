Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Между ЕС и КНР создали воздушный мост для доставки медицинских масок

28.3.2020 23:20

Фото: vk.com



Корпорация Airbus сформировала воздушный мост, соединяющий Евросоюз и Китай, чтобы доставлять крупные партии медицинских масок.



Как пояснили в пресс-службе компании, грузы будут направляться в Великобританию, Испанию, Францию и ФРГ.



Одна из самых крупных авиастроительных компаний в мире, Airbus объявила о создании воздушного моста, который предназначен для доставки медицинских масок из Китая в страны Европы. Предполагается, что в ближайшие дни в рамках борьбы с распространением нового коронавируса перешлют огромное количеств средств индивидуальной защиты.



Ранее стало известно о том, что более 4 млн масок из китайского города Тяньцзинь на самолете A330−200 уже доставили в Испанию. Французские власти заказали в КНР около 1 млрд защитных средств. Предполагается, что маски доставят в Европу четырьмя рейсами.



Как уже сообщалось, в США большое госпитальное судно ВМС страны USNS Mercy прибыло в Лос-Анджелес (штат Калифорния), чтобы оказать поддержку гражданским службам здравоохранения в борьбе с коронавирусом. Три военных полевых госпиталя Армией США направлено в штаты Нью-Йорк и Вашингтон.



Автор: Злата Богатова

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