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Между ЕС и КНР создали воздушный мост для доставки медицинских масок
28.3.2020 23:20
Фото: vk.com
Корпорация Airbus сформировала воздушный мост, соединяющий Евросоюз и Китай, чтобы доставлять крупные партии медицинских масок.
Как пояснили в пресс-службе компании, грузы будут направляться в Великобританию, Испанию, Францию и ФРГ.
Одна из самых крупных авиастроительных компаний в мире, Airbus объявила о создании воздушного моста, который предназначен для доставки медицинских масок из Китая в страны Европы. Предполагается, что в ближайшие дни в рамках борьбы с распространением нового коронавируса перешлют огромное количеств средств индивидуальной защиты.
Ранее стало известно о том, что более 4 млн масок из китайского города Тяньцзинь на самолете A330−200 уже доставили в Испанию. Французские власти заказали в КНР около 1 млрд защитных средств. Предполагается, что маски доставят в Европу четырьмя рейсами.
Как уже сообщалось, в США большое госпитальное судно ВМС страны USNS Mercy прибыло в Лос-Анджелес (штат Калифорния), чтобы оказать поддержку гражданским службам здравоохранения в борьбе с коронавирусом. Три военных полевых госпиталя Армией США направлено в штаты Нью-Йорк и Вашингтон.
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