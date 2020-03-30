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Путин подписал указ о весеннем призыве
30.3.2020 19:51
Фото: livejournal.com
Глава российского государства Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве.
С соответствующим документом можно ознакомиться на портале правовой информации.
Как указано в официальном тексте, в этом году сроки призыва устанавливаются с 1 апреля по 15 июня. Предполагается, что в армию отправятся 135 тысяч человек.
Ранее глава отечественного оборонного ведомства генерал армии Сергей Шойгу рассказал о том, что пандемия не повлияет на проведение весенней призывной кампании. По словам министра, в этом году в России все будет проходить в плановом порядке.
Министр заверил, что перед отправкой к местам службы все новобранцы будут тестироваться на заражение коронавирусом. Кроме того, после прибытия в воинские части они будут помещены на карантин.
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