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В России не будут переносить весенний призыв из-за коронавируса


13:28
В России не будут переносить весенний призыв из-за коронавирусаФото: vk.com

В Кремле ранее выразили намерение изучить целесообразность переноса весеннего призыва из-за распространения нового типа коронавируса.

Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, консультации по этому вопросу будут проводиться с Минобороны.

Несмотря на ситуацию с распространением коронавируса в мире, весенняя призывная кампания в России будет проходить в ранее запланированные сроки, передает РИА Новости. С соответствующим заявлением глава оборонного министерства РФ генерал армии Сергей Шойгу выступил в ходе заседания коллегии военного ведомства.

Как стало известно, весенний призыв в России пройдет в сроки, установленные законом — начиная с 1 апреля и по 15 июля, отметил Шойгу. Министр пояснил, что все новобранцы перед отправкой к местам службы будут тестироваться на заражение коронавирусом. После того, как призывники прибудут в воинские части, их собираются поместить на карантин.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально объявила пандемией вспышку нового коронавируса, который провоцирует заболевание COVID-19. Начавшись в Китае, болезнь успела распространиться практически по всему миру. На сегодняшний день коронавирусом заражены порядка 210 тысяч человек, скончались около девяти тысяч из них.

Согласно последним официальным данным, на территории РФ зафиксированы 199 заболевших, скончалась пожилая москвичка. Ранее власти 80 регионов страны уже объявили о введении режима повышенной готовности из-за распространения заболевания.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 121

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