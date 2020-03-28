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В Москве объявили всеобщий режим изоляции
20:39
Фото: mockva.ru
С завтрашнего дня, 30 марта, в российской столице начинает действовать всеобщий режим изоляции, объявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Градоначальник пояснил, что в ближайшие дни "будет развернута умная система контроля".
По словам Сергея Собянина, в течение недели в Москве начнет действовать система контроля для отслеживания условий соблюдения домашнего режима, а также перемещения граждан.
Мэр Москвы выразил намерение "постепенно, но неуклонно" будем ужесточить меры контроля, которые крайне важны в сложившейся из-за коронавируса ситуации.
По последним официальным данным, в столице РФ было выявлено более тысячи человек с COVID-19.
Ранее режим ЧС был объявлен в Череповце, жесткие ограничительные меры ввела администрация Чечни.
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