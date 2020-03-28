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В Москве объявили всеобщий режим изоляции


20:39
В Москве объявили всеобщий режим изоляцииФото: mockva.ru

С завтрашнего дня, 30 марта, в российской столице начинает действовать всеобщий режим изоляции, объявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник пояснил, что в ближайшие дни "будет развернута умная система контроля".

По словам Сергея Собянина, в течение недели в Москве начнет действовать система контроля для отслеживания условий соблюдения домашнего режима, а также перемещения граждан.

Мэр Москвы выразил намерение "постепенно, но неуклонно" будем ужесточить меры контроля, которые крайне важны в сложившейся из-за коронавируса ситуации.

По последним официальным данным, в столице РФ было выявлено более тысячи человек с COVID-19.

Ранее режим ЧС был объявлен в Череповце, жесткие ограничительные меры ввела администрация Чечни.

Автор: Злата Богатова

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