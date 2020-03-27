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В Череповце объявили режим ЧС


16:56
В Череповце объявили режим ЧСФото: kurgan-med.ru

С инициативой ввести в городе режим ЧС выступил мэр Череповца Вадим Германов.

По последним данным, местные медики выявили девять пациентов с подозрением на зараженние коронавирусом.

Как заявил Вадим Германов, в Череповце число жителей с подозрением на коронавирус возросло до девяти. Накануне, 27 марта, появились сведения о том, что могли заразиться сотрудник металлургической компании и его жена.

По словам мэра, в сложившейся ситуации важно "сделать все, чтобы режим карантина и самоизоляции соблюдался не только в Череповце, но и по всей территории Вологодской области".

Ранее сообщалось о том, что в Бурятии первыми пациентами с коронавирусом стали владелец продовольственной сети и его жена.

На текущий момент в России в общей сложности зафиксировано 1264 случая заражения коронавирусом, четверо скончались. Признаны излечившимися 49 пациентов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 103

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