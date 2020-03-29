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Группа россиян не может покинуть Фиджи
29.3.2020 16:29
Фото: livejournal.com
Российские туристы застряли на Фиджи и не могут возвратиться в РФ.
Об этом рассказывает портал "Интерфакс-Туризм" со ссылкой на одного из путешественников.
Как стало известно, в критической ситуации оказались 17 россиян - одиннадцать членов организованной группы туристов, прибывших ранее из РФ, а также примкнувшие к ним шесть сограждан.
По словам туристов, они предпринимают попытки возвратиться в Россию с 20 марта, однако их "просто не сажают в самолет". Путешественник пояснил, что российские граждане имеют на руках билеты через Австралию. У них также есть австралийские визы и дополнительные разрешения, которые выдавались МИД Австралии на въезд в страну в период пандемии.
Россияне ранее обратились за помощью к дипломатам, однако помощи от них пока не получили.
В настоящее время все туристы изолированы "в гостинице при аэропорте, которая скоро закроется". Покидать ее россиянам запретили. На протяжении десяти дней все они испытывают большой стресс, у некоторых туристов начали обостряться хронические недуги, но в местных аптеках нет нужных лекарств.
В сообщении отмечается, что местным здравоохранением не предусмотрено предоставление медицинских услуг иностранным туристам.
Ранее появились сведения о готовящемся вывозе россиян из стран Латинской Америки.
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