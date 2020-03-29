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В Севастополе закрыли на карантин крупнейший отель
29.3.2020 00:39
Фото: pointville.ag
Крупнейший отель Севастополя закрыли на карантин из-за женщины, которая оказалась заражена коронавирусом, передает агентство "Интерфакс".
Информация поступила от пресс-службы местного правительства.
Власти города приняли решение ввести карантинный режим на территории отельного комплекса "Аквамарин" после того, как коронавирус выявили у женщины, прибывшей из Великобритании. Отмечается, что она проживала в личных апартаментах отельного комплекса. Установлено, что за пределы апартаментов постоялица не выходила.
В настоящее время женщина и ее близкие уже находятся в инфекционной больнице.
Отмечается, что всем гостям и персоналу предписано соблюдать режим самоизоляции. Со ссылкой на вице-губернатора Дениса Солодовникова уточняется, что на территории отеля уже обеспечена должная охрана, поэтому поводов для беспокойства нет.
Вспышка пневмонии, которую вызывает неизвестный ранее коронавирус, началась в конце прошлого года в Китае. Из города Ухань COVID-19 стремительно распространился по КНР, а потом и другим странам мира. На сегодняшний день случаи заражения зафиксированы на территории двухсот государств.
Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович призвала жителей Москвы соблюдать рекомендацию о дистанции в два метра друг от друга и другие ограничения, направленные на предотвращение распространения заболевания.
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