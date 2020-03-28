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Плавучий госпиталь ВМС США прибыл в Лос-Анджелес
28.3.2020 18:53
Фото: sprotyv.info
Большое госпитальное судно ВМС США USNS Mercy прибыло в Лос-Анджелес (штат Калифорния), чтобы оказать поддержку гражданским службам здравоохранения в борьбе с коронавирусом.
Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на заявление Пентагона.
Ранее военное руководство Соединенных Штатов информировало о том, что три военных полевых госпиталя Армией США направлено в Нью-Йорк и Вашингтон.
По последним официальным данным, в стране коронавирусом COVID-19 заражены уже более 100 тыс. человек, свыше 1,7 тыс. скончались.
Наиболее сложная обстановка сейчас складывается в штате Нью-Йорк, где выявлено около 46 тыс. случаев заражения. На территории соседнего штата Нью-Джерси - зафиксировано порядка 10 тыс. пациентов, в Калифорнии - заразились примерно 5 тыс. человек.
Ранее появились сведения о том, что принц Гарри и Меган Маркл уехали из Канады в США. По данным СМИ, пара сейчас подыскивает жилье в лучшем районе Лос-Анджелеса.
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