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В Ростове-на-Дону при тушении возгорания в камышах погиб пожарный


28.3.2020 19:29
В Ростове-на-Дону при тушении возгорания в камышах погиб пожарныйФото: vk.com

По последним данным, площадь горящей сухой растительности возросла до 25 га, передает ТАСС.

В результате ЧП, случившегося в Ростове-на-Дону, погиб пожарный.

По словам замглавы ГУ МЧС России по Ростовской области Ярослава Гладченко, возгорание было зафиксировано в районе дома № 4а по улице Чемордачка. Предположительно, росший вдоль дороги камыш мог воспламениться вследствие поджога.

Правоохранительным органам предстоит установить причины возгорания сухого камыша.

На данный момент борьбу с огнем продолжают свыше 140 человек, задействовано около 50 единиц спецтехники, для тушения пожара привлечены вертолет Ми-8 и пожарный поезд. Деятельность спасателей осложняется из-за сильного ветра - скорость его порывов сейчас достигает 17 метров в секунду, пояснили в региональном МЧС.

Ранее стало известно о ЧП в Екатеринбурге, где 8 человек погибли в результате пожара в деревянном многоквартирном бараке.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 189

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