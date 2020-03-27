Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Екатеринбурге 8 человек погибли в результате пожара

27.3.2020 23:22

Фото: 2day.kh.ua



В одной из больниц уральской столицы скончалась женщина, экстренно госпитализированная после ночного пожара в деревянном жилом доме.



Количество погибших в результате ЧП возросло до восьми человек, подтвердили в пресс-службе управления здравоохранения городской администрации.



В сообщении отмечается, что у пациентки "были ожоги, несовместимые с жизнью". Врачи сделали все возможное, но спасти женщину не удалось. В момент поступления ее состояние оценивалось как крайне тяжелое.



Ранее местные власти сообщили о гибели семи человек при пожаре в двухэтажном деревянном бараке. ЧП случилось в ночь на пятницу, 27 марта.



Следственные органы уже возбудили уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц, которое было совершено общеопасным способом, а также умышленном поджоге.



Автор: Злата Богатова

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