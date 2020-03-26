|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Домогаров прокомментировал свой уход из МХАТ
26.3.2020 15:27
Фото: vk.com
Александр Домогаров
Известный российский актер театра и кино Александр Домогаров дал комментарий изданию Starhit.
Артист рассказал, по каким причинам он принял решение уйти из МХАТ им. Горького, где еще до недавнего времени выступал в качестве приглашенного актера.
По словам Александра Домогарова, все артисты обычно заранее подписывают с театром договор перед каждым спектаклем. Однако в последний раз актеры выдали его "за полчаса до выхода на сцену", и Домогарову "было совершенно не до этого".
Артист отметил, что так и не получил гонорар. Вместо денег за выполненную работу он пока увидел лишь "издевательское" послание, в котором директор МХАТа указывал, что Домогарова со зрителями связывают "не только финансовые обязательства". Поэтому он в любом случае должен появиться на сцене.
Ранее Домогаров совершенно неожиданно выразил намерение прекратить сотрудничество с театром. Не уточняя на тот момент причин, артист лишь отметил, что администрации стоило бы принести ему извинения.
Худрук МХАТ им. Горького Эдуард Бояков давать какие-либо комментарии по поводу случившегося отказался. В пресс-службе театра лишь поясняли, что Домогаров пока еще не уведомлял их о желании уйти.
Ранее госпитализировали известного российского артиста Льва Лещенко. Как рассказал его концертный директор Олег Дмитриев, певец, попавший в больницу с подозрением на коронавирус, находится в реанимации из-за плановых процедур.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|