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Домогаров прокомментировал свой уход из МХАТ


26.3.2020 15:27
Александр ДомогаровФото: vk.com
Александр Домогаров

Известный российский актер театра и кино Александр Домогаров дал комментарий изданию Starhit.

Артист рассказал, по каким причинам он принял решение уйти из МХАТ им. Горького, где еще до недавнего времени выступал в качестве приглашенного актера.

По словам Александра Домогарова, все артисты обычно заранее подписывают с театром договор перед каждым спектаклем. Однако в последний раз актеры выдали его "за полчаса до выхода на сцену", и Домогарову "было совершенно не до этого".

Артист отметил, что так и не получил гонорар. Вместо денег за выполненную работу он пока увидел лишь "издевательское" послание, в котором директор МХАТа указывал, что Домогарова со зрителями связывают "не только финансовые обязательства". Поэтому он в любом случае должен появиться на сцене.

Ранее Домогаров совершенно неожиданно выразил намерение прекратить сотрудничество с театром. Не уточняя на тот момент причин, артист лишь отметил, что администрации стоило бы принести ему извинения.

Худрук МХАТ им. Горького Эдуард Бояков давать какие-либо комментарии по поводу случившегося отказался. В пресс-службе театра лишь поясняли, что Домогаров пока еще не уведомлял их о желании уйти.

Ранее госпитализировали известного российского артиста Льва Лещенко. Как рассказал его концертный директор Олег Дмитриев, певец, попавший в больницу с подозрением на коронавирус, находится в реанимации из-за плановых процедур.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 248

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