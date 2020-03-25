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Льва Лещенко перевели в реанимацию
25.3.2020 22:59
Фото: livejournal.com
О состоянии известного российского артиста рассказал его концертный директор Олег Дмитриев.
По его словам, Лев Лещенко находится в реанимации из-за плановых процедур, передает ТАСС.
Причиной перевода артиста в реанимационное отделение стало не ухудшение состояния пациента, а необходимость проведения плановых процедур. Как пояснил Олег Дмитриев, врачи приняли решение о том, что некоторые манипуляции лучше выполнять с использованием специальной аппаратуры. В результате Лев Лещенко попал в реанимацию.
Ранее у 78-летнего артиста диагностировали воспаление легких.
Напомним, 23 марта вернувшийся с зарубежных гастролей Лев Лещенко и его супруга Ирина сами приехали в больницу в московском поселке Коммунарка, куда доставляют пациентов с подозрением на коронавирус. Артист, возвратившийся в РФ 12 марта, соблюдал режим самоизоляции и почувствовал некоторое недомогание.
Сейчас Лешенко, находясь в реанимации, "питается" кислородом. Как подчеркнул Дмитриев, речь не идет об экстренном случае. Необходимость перевода была обусловлена лишь тем, что в реанимации стоит новейшая аппаратура.
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