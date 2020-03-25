Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Льва Лещенко перевели в реанимацию

25.3.2020 22:59

Фото: livejournal.com



О состоянии известного российского артиста рассказал его концертный директор Олег Дмитриев.



По его словам, Лев Лещенко находится в реанимации из-за плановых процедур, передает ТАСС.



Причиной перевода артиста в реанимационное отделение стало не ухудшение состояния пациента, а необходимость проведения плановых процедур. Как пояснил Олег Дмитриев, врачи приняли решение о том, что некоторые манипуляции лучше выполнять с использованием специальной аппаратуры. В результате Лев Лещенко попал в реанимацию.



Ранее у 78-летнего артиста диагностировали воспаление легких.



Напомним, 23 марта вернувшийся с зарубежных гастролей Лев Лещенко и его супруга Ирина сами приехали в больницу в московском поселке Коммунарка, куда доставляют пациентов с подозрением на коронавирус. Артист, возвратившийся в РФ 12 марта, соблюдал режим самоизоляции и почувствовал некоторое недомогание.



Сейчас Лешенко, находясь в реанимации, "питается" кислородом. Как подчеркнул Дмитриев, речь не идет об экстренном случае. Необходимость перевода была обусловлена лишь тем, что в реанимации стоит новейшая аппаратура.



Автор: Злата Богатова

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