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Льва Лещенко перевели в реанимацию


25.3.2020 22:59
Льва Лещенко перевели в реанимациюФото: livejournal.com

О состоянии известного российского артиста рассказал его концертный директор Олег Дмитриев.

По его словам, Лев Лещенко находится в реанимации из-за плановых процедур, передает ТАСС.

Причиной перевода артиста в реанимационное отделение стало не ухудшение состояния пациента, а необходимость проведения плановых процедур. Как пояснил Олег Дмитриев, врачи приняли решение о том, что некоторые манипуляции лучше выполнять с использованием специальной аппаратуры. В результате Лев Лещенко попал в реанимацию.

Ранее у 78-летнего артиста диагностировали воспаление легких.

Напомним, 23 марта вернувшийся с зарубежных гастролей Лев Лещенко и его супруга Ирина сами приехали в больницу в московском поселке Коммунарка, куда доставляют пациентов с подозрением на коронавирус. Артист, возвратившийся в РФ 12 марта, соблюдал режим самоизоляции и почувствовал некоторое недомогание.

Сейчас Лешенко, находясь в реанимации, "питается" кислородом. Как подчеркнул Дмитриев, речь не идет об экстренном случае. Необходимость перевода была обусловлена лишь тем, что в реанимации стоит новейшая аппаратура.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 132

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