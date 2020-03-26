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Под Тулой женщина с ножом напала на полицейских
26.3.2020 04:28
Фото: vk.com
Следственными органами Тульской области в отношении 36-летней женщины возбуждено уголовное дело .
Местная жительница, которая в прошлом уже была судима, напала на трех сотрудников полиции.
В результате инцидента одна из представительниц правоохранительных органов получила ножевое ранение, сообщает во вторник пресс-служба СУ СКР по региону.
ЧП случилось на территории населенного пункта Ревякино (Ясногорский район). Полицию вызвали в одну из квартир для пресечения конфликта, разгоревшегося на бытовой почве. Находившаяся там 36-летняя женщина сначала ударила ножом женщину-полицейского, а затем с кулаками набросилась участкового и дознавателя райотдела полиции.
Пострадавшая сотрудница полиции получила колото-резаное ранение плеча.
В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по ст. 318.
Ранее в Волгограде полиция установила личность и задержала 48-летнего местного жителя, который в прошлом уже не раз был судим. Мужчину подозревают в убийстве сотрудника правоохранительных органов - старшего сержанта Владимира Тафинцева. Полицейского представят к награде посмертно.
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