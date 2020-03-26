Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Под Тулой женщина с ножом напала на полицейских

26.3.2020 04:28

Фото: vk.com



Следственными органами Тульской области в отношении 36-летней женщины возбуждено уголовное дело .



Местная жительница, которая в прошлом уже была судима, напала на трех сотрудников полиции.



В результате инцидента одна из представительниц правоохранительных органов получила ножевое ранение, сообщает во вторник пресс-служба СУ СКР по региону.



ЧП случилось на территории населенного пункта Ревякино (Ясногорский район). Полицию вызвали в одну из квартир для пресечения конфликта, разгоревшегося на бытовой почве. Находившаяся там 36-летняя женщина сначала ударила ножом женщину-полицейского, а затем с кулаками набросилась участкового и дознавателя райотдела полиции.



Пострадавшая сотрудница полиции получила колото-резаное ранение плеча.



В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по ст. 318.



Ранее в Волгограде полиция установила личность и задержала 48-летнего местного жителя, который в прошлом уже не раз был судим. Мужчину подозревают в убийстве сотрудника правоохранительных органов - старшего сержанта Владимира Тафинцева. Полицейского представят к награде посмертно.



Автор: Злата Богатова

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