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Пойман волгоградский рецидивист, убивший полицейского
23.3.2020 23:07
Фото: kam24.ru
Волгоградская полиция установила личность и задержала 48-летнего местного жителя, который в прошлом уже не раз был судим.
Мужчину подозревают в убийстве сотрудника правоохранительных органов, передают российские СМИ.
ЧП случилось в понедельник, 23 марта. Сначала примерно в 14:00 по местному времен к старшему сержанту полиции, который в тот момент находился на службе, за помощью обратилась жительница Волгограда. По словам женщины, ее пытался обокрасть неизвестный. При этом она указала на некого мужчину, который в тот момент продолжал ее преследовать.
Полицейский задержал предполагаемого злоумышленника, после чего тот был доставлен на КПП охраняемого объекта ГУ МВД РФ. В ходе выяснения обстоятельств случившегося рецидивист выхватил имевшийся при нем нож и атаковал старшего сержанта. Задержанный нанес полицейскому несколько ранений и скрылся.
Сотрудник правоохранительных органов умер до прибытия медиков.
Вскоре подозреваемого задержали, в прошлом он уже не раз был судим. В отношении 48-летнего жителя Городищенского района Волгоградской области следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 317 УК РФ.
Погибшего при исполнении полицейского Владимира Тафинцева представят к награде посмертно, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.
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