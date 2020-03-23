Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Пойман волгоградский рецидивист, убивший полицейского

23.3.2020 23:07

Фото: kam24.ru



Волгоградская полиция установила личность и задержала 48-летнего местного жителя, который в прошлом уже не раз был судим.



Мужчину подозревают в убийстве сотрудника правоохранительных органов, передают российские СМИ.



ЧП случилось в понедельник, 23 марта. Сначала примерно в 14:00 по местному времен к старшему сержанту полиции, который в тот момент находился на службе, за помощью обратилась жительница Волгограда. По словам женщины, ее пытался обокрасть неизвестный. При этом она указала на некого мужчину, который в тот момент продолжал ее преследовать.



Полицейский задержал предполагаемого злоумышленника, после чего тот был доставлен на КПП охраняемого объекта ГУ МВД РФ. В ходе выяснения обстоятельств случившегося рецидивист выхватил имевшийся при нем нож и атаковал старшего сержанта. Задержанный нанес полицейскому несколько ранений и скрылся.



Сотрудник правоохранительных органов умер до прибытия медиков.



Вскоре подозреваемого задержали, в прошлом он уже не раз был судим. В отношении 48-летнего жителя Городищенского района Волгоградской области следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 317 УК РФ.



Погибшего при исполнении полицейского Владимира Тафинцева представят к награде посмертно, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.



Автор: Злата Богатова

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