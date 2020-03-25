Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Северных Курилах снята тревога цунами

25.3.2020 15:24

Фото: ppt-online.org



В городе Северо-Курильск, расположенном на острове Парамушир (Северные Курилы Сахалинской области) сняли тревогу цунами, которая была объявлена в среду днем из-за сильного землетрясения. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на центр цунами управления Сахалингидрометслужбы.



Ранее появились сведения о том, что тревога цунами в Северо-Курильске может продлиться вплоть до 18:00 по местному времени (10:00 по Москве). Специалисты продолжают вести наблюдение за морем, ожидая окончания морского прилива и начала отлива.



Жителям Северо-Курильска, которых ранее было решено экстренно эвакуировать на возвышенности, разрешили возвратиться в дома.



Сотрудники МЧС предварительно обследовали объекты жизнеобеспечения и потенциально опасные объекты, а также жилой фонд и здания социально-культурного значения. В общей сложности было выявлено повреждение двадцати пяти печных стояков, уже начат ремонт.



Подземные толчки были зафиксированы в Тихом океане около Курильских островов в среду в 14:49 по времени Камчатки (5:49 по Москве). По информации регионального отделения геофизической службы РАН, магнитуда землетрясения составила 7,6.



Ранее при землетрясении в хорватском Загребе ранения получили по меньшей мере семнадцать человек. По словам премьер-министра страны Андрея Пленковича, подземные толчки стали самыми мощными для столицы за 140-летний период.



Автор: Злата Богатова

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