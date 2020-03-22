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В Загребе в результате землетрясения пострадали 17 человек
02:12
Фото: euronews.com
При землетрясении в хорватском Загребе ранения получили по меньшей мере семнадцать человек.
Как передает агентство Associated Press, состояние 15-летнего подростка врачи оценивают как критическое.
По словам премьер-министра страны Андрея Пленковича, подземные толчки стали самыми мощными для столицы за 140-летний период.
После землетрясения, зафиксированного в Загребе в утренние часы, произошло еще несколько серий подземных толчков. В результате были серьезно повреждены здания, на улицах столицы образовались завалы из обломков. Фрагментами обвалившихся конструкций раздавило много припаркованных автомобилей.
В результате подземных толчков также пострадал и Загребский собор - разрушился один из двух его шпилей.
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