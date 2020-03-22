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В Загребе в результате землетрясения пострадали 17 человек


02:12
В Загребе в результате землетрясения пострадали 17 человекФото: euronews.com

При землетрясении в хорватском Загребе ранения получили по меньшей мере семнадцать человек.

Как передает агентство Associated Press, состояние 15-летнего подростка врачи оценивают как критическое.

По словам премьер-министра страны Андрея Пленковича, подземные толчки стали самыми мощными для столицы за 140-летний период.

После землетрясения, зафиксированного в Загребе в утренние часы, произошло еще несколько серий подземных толчков. В результате были серьезно повреждены здания, на улицах столицы образовались завалы из обломков. Фрагментами обвалившихся конструкций раздавило много припаркованных автомобилей.

В результате подземных толчков также пострадал и Загребский собор - разрушился один из двух его шпилей.

Автор: Злата Богатова

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