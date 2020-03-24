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20% населения Земли находятся на карантине из-за пандемии


24.3.2020 22:00
20% населения Земли находятся на карантине из-за пандемииФото: pointville.ag

На сегодняшний день около 20% жителей планеты (порядка 1,7 млрд человек) в той или мной мере подверглись ограничительным мерам, которые были предприняты в целях борьбы с распространением COVID-19.

Последнюю статистику о масштабах социальной изоляции приводит The Guardian.

Британское издание отмечает, что руководство разных стран прибегло к жесткому карантину в момент, когда планете предстоит критически важная неделя в борьбе с заболеванием. Ранее ВОЗ сообщила об ускорении темпов распространения COVID-19 - если порог в первые 100 тыс. случаев заражения потребовал около семидесяти дней, то прирост еще на 100 тыс. случаев (до 300 тыс.) случился лишь за четверо суток.

На сегодняшний день по всему миру коронавирусом заболели около 380 тыс. человек, свыше 16,5 тыс. пациентов умерли. Признаны вылечившимися более 100 тыс. человек.

Газета также отмечает, что в среду китайские власти намерены снять ограничения на перемещения в провинции Хубэй, которая стала первоначальным эпицентром распространения COVID-19. Предполагается, что в столице этой провинции - городе Ухань - карантинные меры будут действовать до 8 апреля.

Ранее в ВОЗ высказали предположения о том, что Соединенные Штаты могут стать новым эпицентром пандемии коронавируса нового типа. Как заявила пресс-секретарь организации Маргарет Харрис на брифинге в Женеве, на территории США в последние дни существенно возросли темпы роста случаев заражения коронавирусом.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 164

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