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ВОЗ предупредила об ускорении распространения пандемии


23.3.2020 20:45
ВОЗ предупредила об ускорении распространения пандемииФото: vk.com

Растет скорость распространения коронавируса COVID-19 по планете, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

По официальным данным, случаи заражения зафиксированы практически во всех странах мира.

Выступая на брифинге в Женеве, глава ВОЗ пояснил, что между первым и стотысячным случаем заражения прошло около семидесяти дней. Позже потребовалось лишь одиннадцать суток, чтобы достигнуть отметки в 200 тыс. инфицированных. Спустя всего четыре дня количество зараженных превысило 300 тыс.

Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что ВОЗ на сегодняшний день располагает данными о том, что проблема в той или иной степени уже затронула почти все государства мира. Учитывая статистику, темпы распространения пандемии ускорились, сказал он.

Ранее СКР приступил к проверке по факту недостоверных фактов о числе заболевших COVID-19 на территории нашей страны.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 113

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