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Генсек ООН призвал к немедленному прекращению огня во всех уголках мира


24.3.2020 14:02
Генсек ООН призвал к немедленному прекращению огня во всех уголках мираФото: livejournal.com

По всему миру необходимо незамедлительно прекратить все боевые действия, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Глава международной организации подчеркнул, что сейчас важно "сосредоточиться на подлинной борьбе всей нашей жизни".

По словам Антониу Гутерриша, в условиях продолжающейся пандемии коронавируса, необходимо отказаться от всех войн. Полностью прекратив все боевые действия, человечеству нужно сосредоточиться на борьбе с распространением COVID-19.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о том, что случаи заражения коронавирусом были зафиксированы практически во всех странах мира, и темпы пандемии не снижаются.

Выступая на брифинге в Женеве, глава ВОЗ пояснил, что между первым и стотысячным случаем заражения прошло около семидесяти дней. Позже потребовалось лишь одиннадцать суток, чтобы достигнуть отметки в 200 тыс. инфицированных. Спустя всего четыре дня количество зараженных превысило 300 тыс.

Автор: Злата Богатова

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