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В Приамурье трех человек арестовали по делу о подпольных казино
24.3.2020 16:20
Фото: bk55.ru
Следственные органы Амурской области приняли решение о возбуждении уголовного дела в отношении группы местных жителей. Фигурантами оказались четыре человека, трое из них уже арестованы по решению суда.
По версии правоохранителей, злоумышленники причастны к незаконной организации и проведению азартных игр.
Как информирует СУ СКР по региону, преступная деятельность осуществлялась в период с октября 2019 года по март 2020 года. Согласно материалам уголовного дела, азартные игры подозреваемые проводили на территории города Завитинск и населенного пункта Новобурейский.
Ведомство отмечает, что незаконные действия осуществлялись с использованием интернета.
В результате суд удовлетворил ходатайство следствия о взятии под стражу организатора данного преступления. Двое его соучастников находятся под домашним арестом.
Напомним, на прошлой неделе в Петербурге трех человек - двое мужчин и женщину задержали по подозрению в незаконной банковской деятельности. В результате обысков у фигурантов этого дела были обнаружены и изъяты сотни миллионов рублей, теневая бухгалтерия и инкассаторский автомобиль.
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