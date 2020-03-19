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В Петербурге трех человек задержали по подозрению в незаконной банковской деятельности


19.3.2020 12:40
В Петербурге трех человек задержали по подозрению в незаконной банковской деятельностиФото: livejournal.com

В результате обысков у фигурантов этого дела были обнаружены и изъяты сотни миллионов рублей, теневая бухгалтерия и инкассаторский автомобиль, сообщают представители регионального главка МВД в четверг.

Задержаны двое мужчин и женщина.

Как стало известно, в Северной столице удалось пресечь незаконную деятельность так называемых черных банкиров с многомиллионным оборотом. По данным регионального главка МВД, фигурантами уголовного дела являются двое мужчин и женщина.

По версии следствия, организатором преступной схемы мог являться 43-летний уроженец Череповца, в последнее время проживавший в Петербурге. 34-летняя землячка лидера группы выполняла функции главного бухгалтера и вела отчетность организаций.

Третьим задержанным оказался 43-летний мужчина, который курировал различные строительные объекты на территории Петербурга, а также деятельность офиса в Череповце. Кроме того, он осуществлял поиск номинальных руководителей, чтобы зарегистрировать организации в целях дальнейшей незаконной банковской деятельности с их участием.

По материалам уголовного дела, криминальная группа орудовала не только в Северной столице, Вологде и Череповце, но и в Комсомольска-на-Амуре. Предположительно, злоумышленники могли получить от своих клиентов в безналичной форме как минимум 330 млн рублей. Затем, взимая комиссию за нелегальные банковские действия, они в качестве незаконного дохода могли извлечь по меньшей мере 13 млн рублей.

Автор: Злата Богатова

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