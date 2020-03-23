Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело

23.3.2020 20:59

Фото: smi2.net



Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Ирины Санниковой, которая нарушила карантин после возвращения из Испании, где в тот момент уже была зафиксирована неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.



По данным российских СМИ, Санникова снята с поста главного внештатного инфекциониста Ставропольского края.



Как информирует пресс-служба краевого СУ СКР, по итогам проверки было возбуждено уголовное дело по статьям о халатности (ч. 1 ст. 293 УК) и сокрытии сведений об обстоятельствах, потенциально опасных для жизни и здоровья граждан (ч. 1 ст. 237 УК).



По версии следствия, главный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова в середине марта 2020 года посетила Мадрид. Возвратившись в Россию, она не поставила коллег в известность о том, что находилась за рубежом, в стране, где на тот момент уже была зафиксирована неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.



Кроме того, врач сразу же приступила к работе, активно контактируя с людьми и участвуя в публичных мероприятиях. Лишь спустя несколько дней Санникову экстренно госпитализировали с подозрением на COVID-19.



Вскоре стало известно о том, что число жителей Ставрополья, находящихся в самоизоляции, увеличилось до 527. По данным пресс-службы краевого Минздрава, 11 человек госпитализированы - первый анализ на коронавирус у них дал предварительно положительный результат. Все они ранее контактировали с врачом, вернувшимся из Мадрида.



В ведомстве также подтвердили, что Санникова сейчас уже "не является главным внештатным специалистом по инфекционным болезням министерства здравоохранения Ставропольского края".



Ранее в краевой администрации пояснили, что врач, посещавшая Испанию, решила не соблюдать режим самоизоляции, так как чувствовала себя хорошо. Однако вскоре ее состояние здоровья ухудшилось. До момента, когда ее поместили в инфекционную больницу, она успела вступить в контакт с более чем тысячей человек.



После госпитализации Санниковой медики уже проверили порядка 1,2 тыс. человек. На карантине сейчас находятся несколько сотрудников Минздрава - врач участвовала в официальном мероприятии, которое проводило ведомство.



Ранее Ирина Санникова признала свою вину в том, что нарушила предписания и не самоизолировалась.



Автор: Злата Богатова

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