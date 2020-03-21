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Инфекционист Ставрополья призналась в нарушении карантина


02:24
Инфекционист Ставрополья призналась в нарушении карантинаФото: livejournal.com

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням минздрава Ставропольского края Ирина Санникова признала свою вину в том, что нарушила предписания и не самоизолировалась.

Комментарий медика приводит издание "Подъем".

Журналистам удалось связаться с Ириной Санниковой, которая скрыла о своего руководства зарубежную поездку. Возвратившись из Испании, она не соблюдала карантин и приступила к работе в обычном режиме. Спустя некоторое время ее доставили в больницу с подозрением на коронавирус.

В ответ на просьбу прокомментировать обвинения, звучавшие в ее адрес, Санникова сказала: "Я виновата", передает издание "Подъем". Описывая свое состояние, главный инфекционист Ставрополья призналась, что чувствует себя плохо.

По данным РБК со ссылкой на рапорт отдела по борьбе с коррупцией и хищениями бюджетных средств УЭБ и ПК ГУ МВД по региону, по итогам проверки в действиях Санниковой выявили признаки не только халатности (ч. 1 ст. 293 УК), но и сокрытия сведений об обстоятельствах, потенциально опасных для жизни и здоровья граждан (ч. 1 ст. 237 УК).

В документе указано, что Санникова действительно "без ведома руководства" отправилась в Испанию, когда там уже началась вспышка коронавируса. Визит продолжался с 6 по 9 марта, после чего главный инфекционист региона вернулась домой и сразу же отправилась на работу, успев вступить в контакт с сотрудниками кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии Ставропольского государственного медицинского университета, где она является профессором, а также студентами.

Ранее инцидент уже прокомментировали в местном Минздраве, подтвердив, что Санникова, госпитализированная лишь 17 марта, успела до этого поучаствовать в публичных мероприятиях. В результате под наблюдением медиков оказались десятки людей, которые могли контактировать с инфекционистом.

Автор: Злата Богатова

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