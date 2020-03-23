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МВД Китая извинилось перед семьей погибшего врача Ли Вэньляна
23.3.2020 13:10
Фото: vk.com
Ли Вэньлян
Полиция китайского города Ухань, где в конце прошлого года началась вспышка коронавируса, принесла официальные извинения родственникам Ли Вэньляна - врача, который одним из первых рассказал в Сети о распространении опасного заболевания.
Медик, сообщивший о распространении новой эпидемии, подвергался угрозам со стороны правоохранителей - врача обвинили в том, что он якобы публикует ложные сведения.
Как передает РИА Новости со ссылкой на заявление управления общественной безопасности города Ухань, проверку проводил полицейский участок "Чжуннаньлу" в районе Учан. В начале января дежурные после разговора с Ли Вэньляном составили протокол и сделали ему официальное предупреждение.
В официальном тексте подчеркивается, что на тот момент полицейские неверно трактовали сложившуюся ситуацию и допустили ошибки в исполнении закона.
Позднее было проведено разбирательство, после которого вынесли решение о том, что вынесенное доктору предупреждение необходимо аннулировать. Кроме того, представители МВД должны принести официальные извинения семье погибшего врача за допущенную властями ошибку.
Управление также выразило намерение извлечь из случившегося серьезный урок и улучшить работу, в будущем усердно добиваясь "строгого, беспристрастного и цивилизованного исполнения законов".
Как уже сообщалось ранее, вскоре после появления сведений о смерти Ли Вэньляна последовало опровержение. Однако спустя еще некоторое время информация о кончине врача, одни из первых предупредившего о надвигающейся эпидемии, была подтверждена администрацией больницы, где он трудился.
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