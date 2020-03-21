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РФ ограничивает авиасообщение со всеми странами


16:50
РФ ограничивает авиасообщение со всеми странамиФото: vk.com

Россия огранивает авиаперелеты на всех международных направлениях в условиях продолжающейся пандемии COVID-19.

Как сообщает Росавиация, изменения вступают в силу с 00:00 23 марта.

В Минтрансе уже подтвердили эту информацию, передает ТАСС.

Речь идет о государствах, где продолжают фиксировать случаи заражения коронавирусом нового типа. Предполагается, что будут ограничены полеты в Турцию (оставят лишь рейсы в Стамбул), Японию (исключение сделают только в Токио), Вьетнам (останется только Ханой) и Таиланд (Бангкок), а также Индию (Нью-Дели).

Ранее в Росавиации рассказали об эвакуации российских граждан с территории восьми государств. Кроме того, рассматриваются вопросы, связанные с подготовкой вывоза россиян еще из нескольких стран.

Автор: Злата Богатова

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