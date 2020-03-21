ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Якутии вынесли приговор по делу о гибели горняков на руднике «Мир»
В Якутии вынесли приговор по делу о гибели горняков на руднике «Мир»
На Ставрополье более 100 человек помещены на карантин из-за главного инфекциониста края, скрывшей поездку в Испанию
На Ставрополье более 100 человек помещены на карантин из-за главного инфекциониста края, скрывшей поездку в Испанию
На «Евровидение-2021» допустят лишь с новыми песнями
На «Евровидение-2021» допустят лишь с новыми песнями
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Путин: Россия готова помочь Италии в борьбе с коронавирусомПутин: Россия готова помочь Италии в борьбе с коронавирусом
В Уфе со стрельбой задержали предполагаемых террористовВ Уфе со стрельбой задержали предполагаемых террористов
Россиян эвакуируют из восьми странРоссиян эвакуируют из восьми стран
На «Евровидение-2021» допустят лишь с новыми песнямиНа «Евровидение-2021» допустят лишь с новыми песнями
В России число случаев заражения коронавирусом возросло до 306В России число случаев заражения коронавирусом возросло до 306

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Глава 29. ТупикГлава 29. Тупик
Глава 28. На "Дельфине"Глава 28. На "Дельфине"
Цветы жизни. 27. Открой личикоЦветы жизни. 27. Открой личико
Цветы жизни. 26. Кто виноват?Цветы жизни. 26. Кто виноват?
Цветы жизни. 25. Дом с бассейномЦветы жизни. 25. Дом с бассейном

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Россиян эвакуируют из восьми стран


21.3.2020 20:01
Россиян эвакуируют из восьми странФото: vk.com

В течение нескольких ближайших дней авиаперевозчики проведут эвакуируют российских граждан с территории восьми государств.

Об этом сегодня передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на представителей Росавиации.

Как стало известно, на 21-23 марта запланированы вывозные рейсы авиакомпаний "Аэрофлот" и "Сибирь". На борту самолетов россияне смогут возвратиться на родину из Будапешта, Каира, Кишинева, Лиссабона и Ларнаки, а также Тенерифе.

Сейчас продолжается проработка вопросов, связанных с организацией спецрейсов для эвакуации россиян из Марокко и Филиппин. Даты и время будут окончательно определены после того, как загранучреждения МИД РФ установят точное число  сограждан, заинтересованных в этих рейсах.

Предположительно, рейсы Azur Air в Марокко и на Филиппины (Себу) могут состояться соответственно 23 и 25 марта.

Кроме того, идет работа по подготовке вывоза россиян из стран Южной Америки. Возможно, они сначала будут доставлены регулярными рейсами европейских авиакомпаний в Лиссабон или Мадрид, а потом доберутся до России на борту самолетов "Аэрофлота".

Ранее российскими авиакомпаниями 3889 человек были вывезены в РФ из стран, где обстановка с карантином остается наиболее сложной, в частности, Испании, Кипра и Франции.

Самолетами "Сибири" 42 пассажира смогли вернуться в Болгарию, еще 160 - направились в Бишкек. "Уральские авиалинии" осуществят в ближайшее время два рейса в Ош, доставив туда более 360 граждан Киргизии и вывезут обратно свыше ста россиян.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
30
 31
          

Популярное

Путин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с 2019-NCOVПутин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с 2019-NCOV
В США за секунды до старта отменили запуск ракеты SpaceXВ США за секунды до старта отменили запуск ракеты SpaceX
Трамп: Коронавирус следует называть «китайским вирусом»Трамп: Коронавирус следует называть «китайским вирусом»
Путин отреагировал на шутку Галкина в свой адресПутин отреагировал на шутку Галкина в свой адрес
В Якутии вынесли приговор по делу о гибели горняков на руднике «Мир»В Якутии вынесли приговор по делу о гибели горняков на руднике «Мир»

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 971


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru