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Россиян эвакуируют из восьми стран
21.3.2020 20:01
Фото: vk.com
В течение нескольких ближайших дней авиаперевозчики проведут эвакуируют российских граждан с территории восьми государств.
Об этом сегодня передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на представителей Росавиации.
Как стало известно, на 21-23 марта запланированы вывозные рейсы авиакомпаний "Аэрофлот" и "Сибирь". На борту самолетов россияне смогут возвратиться на родину из Будапешта, Каира, Кишинева, Лиссабона и Ларнаки, а также Тенерифе.
Сейчас продолжается проработка вопросов, связанных с организацией спецрейсов для эвакуации россиян из Марокко и Филиппин. Даты и время будут окончательно определены после того, как загранучреждения МИД РФ установят точное число сограждан, заинтересованных в этих рейсах.
Предположительно, рейсы Azur Air в Марокко и на Филиппины (Себу) могут состояться соответственно 23 и 25 марта.
Кроме того, идет работа по подготовке вывоза россиян из стран Южной Америки. Возможно, они сначала будут доставлены регулярными рейсами европейских авиакомпаний в Лиссабон или Мадрид, а потом доберутся до России на борту самолетов "Аэрофлота".
Ранее российскими авиакомпаниями 3889 человек были вывезены в РФ из стран, где обстановка с карантином остается наиболее сложной, в частности, Испании, Кипра и Франции.
Самолетами "Сибири" 42 пассажира смогли вернуться в Болгарию, еще 160 - направились в Бишкек. "Уральские авиалинии" осуществят в ближайшее время два рейса в Ош, доставив туда более 360 граждан Киргизии и вывезут обратно свыше ста россиян.
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