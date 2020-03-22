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В Испании за сутки из-за COVID-19 скончались 400 человек
22.3.2020 15:59
Фото: livejournal.com
В течение минувших суток на территории Испании 400 человек скончались от последствий заражения коронавирусом COVID-19, передает газета El Pais со ссылкой на министерство здравоохранения королевства. По последним официальным данным, на сегодняшний день в Испании коронавирус был подтвержден у 28 572 человек. Скончались в общей сложности 1 720 пациентов.
Учитывая темпы распространения COVID-19, власти королевства приняли решение о продлении режима ЧС на пятнадцать дней. Ранее правительство страны предполагало, что ограничительные меры могут продлиться до 29 марта.
Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням минздрава Ставропольского края Ирина Санникова признала свою вину в том, что нарушила предписания и не самоизолировалась после поездки в Испанию.
Возвратившись из Мадрида, врач не соблюдала карантин и приступила к работе в обычном режиме. Спустя некоторое время ее доставили в больницу с подозрением на коронавирус. Теперь в отношении Санниковой могут возбудить уголовное дело сразу по нескольким статьям.
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