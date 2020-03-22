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В ХМАО во время свадьбы убили жениха
22.3.2020 14:29
Фото: smi2.net
Мужчину убили на праздновании собственной свадьбы в одном из кафе города Нижневартовска, сообщает региональное СУ СКР.
По факту ЧП возбудили уголовное дело.
Как сообщает Следственное управление СКР Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО) - Югре, полиция уже задержала подозреваемого.
По данным ведомства, ЧП случилось накануне, 21 марта, в банкетном зале кафе "Летучий голландец". Во время свадебного торжества 56-летний жених повздорил с 50-летним мужчиной, который нанес ему множественные ножевые ранения.
С повреждениями в область груди пострадавшего сразу же доставили в медицинское учреждение. Однако врачи оказались бессильны, вскоре жених от полученных на свадьбе ранений скончался.
Ранее были названы причины тройного убийства в Москве.
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