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Названы причины тройного убийства в Москве
21.3.2020 16:38
Фото: v-moldove.ru
Житель российской столицы, расправившийся с супругой и ее родителями, мог совершить преступление из-за нервного срыва, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах города.
В полиции уточнили, что подозреваемый страдал депрессией.
Как стало известно, житель Москвы мог пойти на преступление из-за нервного срыва, случившегося на фоне депрессии. ЧП случилось на севере российской столицы, где три человека погибли от ножевых ранений.
На текущий момент известно, что супруга мужчины, работавшего в аудиторской фирме, вместе с детьми на время переехала к своим родителям. Муж женщины, не спавший около трех суток, прибыл туда же накануне. Установлено, что в прошлом у него была депрессия и панические атаки.
Когда теща сделала мужчине успокоительный укол, он заснул. Проснувшись, подозреваемый взял нож и нанес смертельные ранения своей супруге и ее родителям. В беседе с оперативниками он заявил, что его якобы пытались убить.
В ГСУ СКР по столице, прокомментировав инцидент, случившийся минувшей ночью в квартире дома на Волоколамском шоссе, пояснили, что жертвами убийства стали женщина 1982 г.р. и ее родители, 1959 и 1960 г.р. Все они от полученных ранений скончались на месте. В момент ЧП в квартире также находились двое малолетних детей. К счастью, никто из них не пострадал.
Полицию, по данным СМИ, вызвала мать подозреваемого - после убийства он созвонился со своими родителями и сообщил о том, что произошло.
В рамках уголовного дела, которое уже возбудили по факту гибели трех человек, подозреваемый пройдет психиатрическую экспертизу, отмечается со ссылкой на источники в столичных правоохранительных органах.
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