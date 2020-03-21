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Названы причины тройного убийства в Москве


21.3.2020 16:38
Названы причины тройного убийства в МосквеФото: v-moldove.ru

Житель российской столицы, расправившийся с супругой и ее родителями, мог совершить преступление из-за нервного срыва, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах города.

В полиции уточнили, что подозреваемый страдал депрессией.

Как стало известно, житель Москвы мог пойти на преступление из-за нервного срыва, случившегося на фоне депрессии. ЧП случилось на севере российской столицы, где три человека погибли от ножевых ранений.

На текущий момент известно, что супруга мужчины, работавшего в аудиторской фирме, вместе с детьми на время переехала к своим родителям. Муж женщины, не спавший около трех суток, прибыл туда же накануне. Установлено, что в прошлом у него была депрессия и панические атаки.

Когда теща сделала мужчине успокоительный укол, он заснул. Проснувшись, подозреваемый взял нож и нанес смертельные ранения своей супруге и ее родителям. В беседе с оперативниками он заявил, что его якобы пытались убить.

В ГСУ СКР по столице, прокомментировав инцидент, случившийся минувшей ночью в квартире дома на Волоколамском шоссе, пояснили, что жертвами убийства стали женщина 1982 г.р. и ее родители, 1959 и 1960 г.р. Все они от полученных ранений скончались на месте. В момент ЧП в квартире также находились двое малолетних детей. К счастью, никто из них не пострадал.

Полицию, по данным СМИ, вызвала мать подозреваемого - после убийства он созвонился со своими родителями и сообщил о том, что произошло.

В рамках уголовного дела, которое уже возбудили по факту гибели трех человек, подозреваемый пройдет психиатрическую экспертизу, отмечается со ссылкой на источники в столичных правоохранительных органах.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 135

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