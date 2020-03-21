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Утрехтского стрелка приговорили к пожизненному сроку
21.3.2020 23:45
Фото: hibiny.com
В Нидерландах завершились слушания по делу выходца из Турции Гекмена Таныша, который год назад устроил стрельбу в городе Утрехте.
Жертвами инцидента, случившегося в трамвае, стали четыре человека.
Суд признал 38-летнего Гекмена Таныша виновным в совершении убийств террористического характера и в террористических угрозах. Выходца из Турции приговорил к пожизненному лишению свободы. Как передает NL Times, из-за пандемии коронавируса на оглашении вердикта было разрешено присутствовать лишь небольшой группе выживших и нескольким родственникам погибших.
ЧП случилось 18 марта 2019 года, когда Таныш открыл стрельбу в трамвае в самом центре Утрехта. От полученных ранений три человека скончались на месте, еще один умер позже в больнице. Несколько человек пострадали.
Стрелявшего задержали спустя семь часов, практически сразу он начал давать признательные показания. Как показала экспертиза, мужчина отличался низкой умственной работоспособностью и пониженным уровнем ответственности.
По данным зарубежных СМИ, в прошлом Таныш принимал участие в боевых действиях на территории Чечни и арестовывался за причастность к "Исламскому государству" (ИГ, деятельность этой террористической группировки в России официально запрещена).
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