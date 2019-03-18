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В Утрехте задержан уроженец Турции, расстрелявший пассажиров трамвая
18.3.2019 21:38
Фото: tvc.ru
В Нидерландах задержан мужчина, открывший стрельбу в трамвае, передает ТАСС. Жертвами инцидента стали три человека, еще пять ранены.
Инцидент произошел в самом центре города Утрехта сегодня днем. Мотивы преступления пока остаются неизвестны, заявил премьер-министр страны Марк Рютте.
Как заявил в ходе конференции нидерландский премьер-министр Марк Рютте, вокруг ЧП в Утрехте появляется множество "вопросов и слухов". Вместе с тем, правоохранители пока не могут с уверенностью рассказать о мотивах случившегося.
По словам главы голландского правительства, во вторник, 19 марта, в знак уважения к погибшим и их близким приспустят флаги на всех государственных зданиях страны.
О задержанном известно, что его зовут Гекмен Таныш. 37-летний мужчина, родившийся в Турции, был задержан вскоре после того, как расстрелял людей в трамвае. В результате случившегося погибли три человека, пять с ранениями доставлены в больницы.
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