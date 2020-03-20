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В России число случаев заражения коронавирусом возросло до 306
18:28
Фото: vk.com
За последние сутки количество случаев заражения новым коронавирусом на территории РФ с 253 увеличилось до 306, передает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением новой инфекцией.
Согласно последним официальным данным, за истекший день в восемнадцати регионах нашей страны было зарегистрировано 53 новых случая заражения коронавирусом. На текущий момент в России подтвержден диагноз у 306 человек.
В штабе сообщили, что накануне больницы покинули четыре человека. В общей сложности признаны выздоровевшими уже шестнадцать пациентов.
Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально назвала пандемией вспышку нового коронавируса COVID-19. По всему миру заражены более 234 тысяч человек, почти десять тысяч из них умерли.
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