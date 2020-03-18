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В Москве скончалась пожилая пациентка с коронавирусом
14:36
Фото: smi2.net
79-летняя пациентка, у которой ранее подтвердился новый коронавирус, страдала от целого ряда серьезных хронических заболеваний, рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. Пожилой москвичке, ставшей первой жертвой болезни в РФ, оказывали помощь в столичной инфекционной больнице No 2.
Как сообщила главврач этого медицинского учреждения Светлана Краснова, пожилая москвичка умерла от пневмонии, которая развилась на фоне крайне тяжелой сопутствующей патологии. На течение болезни негативно повлияли имевшиеся у пациентки хронические заболевания, в частности, сахарный диабет 2-го типа, гипертоническая болезнь сердца и атеросклероз.
По словам Светланы Красновой, в последнее время пожилой москвичке оказывали комплексную интенсивную терапию.
Эпидемиологи уже установили круг лиц, которые могли близко контактировать с погибшей от коронавируса женщиной. Все эти люди сейчас уже находятся под наблюдением медицинских работников. Отмечается, что ни у кого из них нет тяжелых симптомов заболевания.
Столичные власти не так давно уже обратились к москвичам старше шестидесяти лет с призывом пока воздерживаться от посещений торговых центров, магазинов, театров, кафе и стадионов.
Ранее в оперативном штабе сообщили о выявлении еще тридцати трех случаев заражения коронавирусом в России. В результате общее количество пациентов на сегодняшний день составляет 147.
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