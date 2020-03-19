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В 80 регионах РФ вводится режим повышенной готовности


19.3.2020 18:30
В 80 регионах РФ вводится режим повышенной готовностиФото: kurgan-med.ru

Все регионы Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья, Северо-Запада и Юга уже объявили о переходе в режим повышенной готовности, сообщает ТАСС.

Данные местных  властей свидетельствуют о том, что на сегодняшний день такие меры предприняты в 80 из 85 регионов нашей страны.

Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения COVID-19, кроме Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья и Северо-Запада, а также Юга Российской Федерации, был введен в Москве, Петербурге и Севастополе.

В число регионов, где еще не был объявлен переход на такой режим, входят Орловская и Тверская области, а также три из семи регионов Северного Кавказа - Ингушетия, Карачаево-Черкесия и Чечня.

В рамках режима повышенной готовности подразумевается отмена или перенос всех массовых мероприятий и существенное ограничение числа участников мероприятий, которые все равно будут проводиться. В зависимости от решения местных властей, речь идет о диапазоне от 50 до 1000 человек.

Местным жителям в ближайшее время рекомендуется воздерживаться от выездов за границу. Все образовательные учреждения перешли на дистанционное обучение. Работодателям предписано не допускать появления на рабочем месте сотрудников с повышенной температурой и какими-либо другими симптомами, которые могут указывать на инфекционное заболевание.

Сегодня стало известно о смерти первой пациентки с коронавирусом в Москве. По словам врачей, пожилая жительница столицы страдала от целого ряда серьезных хронических заболеваний, поэтому развившаяся у нее пневмония спровоцировала тяжелые осложнения.

Ранее в оперативном штабе сообщили о выявлении еще тридцати трех случаев заражения коронавирусом в России. В результате общее количество пациентов на сегодняшний день составляет 147.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 158

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