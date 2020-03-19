Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В 80 регионах РФ вводится режим повышенной готовности

19.3.2020 18:30

Фото: kurgan-med.ru



Все регионы Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья, Северо-Запада и Юга уже объявили о переходе в режим повышенной готовности, сообщает ТАСС.



Данные местных властей свидетельствуют о том, что на сегодняшний день такие меры предприняты в 80 из 85 регионов нашей страны.



Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения COVID-19, кроме Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья и Северо-Запада, а также Юга Российской Федерации, был введен в Москве, Петербурге и Севастополе.



В число регионов, где еще не был объявлен переход на такой режим, входят Орловская и Тверская области, а также три из семи регионов Северного Кавказа - Ингушетия, Карачаево-Черкесия и Чечня.



В рамках режима повышенной готовности подразумевается отмена или перенос всех массовых мероприятий и существенное ограничение числа участников мероприятий, которые все равно будут проводиться. В зависимости от решения местных властей, речь идет о диапазоне от 50 до 1000 человек.



Местным жителям в ближайшее время рекомендуется воздерживаться от выездов за границу. Все образовательные учреждения перешли на дистанционное обучение. Работодателям предписано не допускать появления на рабочем месте сотрудников с повышенной температурой и какими-либо другими симптомами, которые могут указывать на инфекционное заболевание.



Сегодня стало известно о смерти первой пациентки с коронавирусом в Москве. По словам врачей, пожилая жительница столицы страдала от целого ряда серьезных хронических заболеваний, поэтому развившаяся у нее пневмония спровоцировала тяжелые осложнения.



Ранее в оперативном штабе сообщили о выявлении еще тридцати трех случаев заражения коронавирусом в России. В результате общее количество пациентов на сегодняшний день составляет 147.



Автор: Злата Богатова

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