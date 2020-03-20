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Князь Монако заразился коронавирусом
20.3.2020 09:58
Фото: aznews.az
Врачи подтвердили коронавирус у князя Монако Альбера II, передают зарубежные СМИ.
Со ссылкой на пресс-службу княжеского двора уточнятся, что состояние здоровья Альбера II не вызывает у специалистов какого-либо серьезного беспокойства.
Стоит отметить, что Монако очень тесно интегрировано с Францией, на территории которой выявлено уже несколько тысяч случаев заражения COVID-19.
По мнению врачей, большинство инфицированных переносят это заболевание в довольно легкой форме. Однако в группу риска входят люди пожилого возраста, уже имеющие хронические недуги.
Ранее в Польше пациент с подозрением на COVID-19 чуть не погиб, пытаясь сбежать из инфекционной больницы.
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