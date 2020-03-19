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В Польше пациент с подозрением на COVID-19 чуть не погиб, пытаясь сбежать из больницы


19.3.2020 19:48
В Польше пациент с подозрением на COVID-19 чуть не погиб, пытаясь сбежать из больницыФото: kapital.kz

В польском городе Вроцлав неудачей окончилась попытка сбежать из инфекционного отделения больницы у пациента, госпитализированного с подозрением на заражение коронавирусом.

Мужчина выпрыгнул из окна и получил серьезную черепно-мозговую травму.

Как сообщила пресс-секретарь Вроцлавской воеводской больницы имени Ю. Громковского Урсула Малецка, после неудачного побега мужчина находится в реанимационном отделении. ЧП случилось накануне, 18 марта, примерно в 15:30 по местному времени, цитирует слова пресс-секретаря "Польское радио".

По словам медсестры, ставившей незадолго до инцидента пациенту капельницу, она была уверена, что он спит. Однако вскоре после ее ухода мужчина выпрыгнул в окно. Палата находится на первом этаже, но прыжок оказался крайне неудачным - пациент упал и получил серьезную травму головы.

Согласно официальным данным, на 19 марта в Польше было зафиксировано 278 зараженных COVID-19, пятеро из них скончались. При этом лишь за первую половину марта на территории страны гриппом заболели свыше 370 тыс. человек, передает Народный институт публичного здоровья. Как сообщает эта государственная организация, жертвами гриппа в Польше стали четырнадцать человек.

Ранее в Хакасии пациент погиб во время десятой попытки сбежать из психоневрологического интерната.

Автор: Злата Богатова

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