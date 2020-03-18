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В Европе больше нет стран без случаев заражения COVID-19


18.3.2020 00:58
В Европе больше нет стран без случаев заражения COVID-19Фото: livejournal.com

Последним европейским государством, где не было зафиксировано пациентов с коронавирусом, оставалась Черногория.

Как стало известно, в Подгорице подтвердили сразу два случая заражения.

Глава правительства страны Душко Маркович сообщил о выявлении двух женщин с коронавирусом COVID-19. Выступив на конференции, он заявил о том, что состояние этих пациенток, 1948 и 1973 г.р., медики сейчас оценивают как стабильное.

Известно, что ранее женщины возвратились из страны, которую уже затронула эпидемией. О каком именно регионе может идти речь, Душко Маркович пока уточнять не стал.

В понедельник, 16 марта, власти Черногории объявили о временном прекращении международного сообщения - авиационного, железнодорожного и автобусного. Вследствие ограничительных мер, которые Подгорица предприняла в целях борьбы с распространением коронавируса, Черногорию сейчас не могут покинуть свыше тысячи пассажиров "Победы".

Ранее были названы страны, пока еще открытые для туристов. Однако данные стремительно меняются в связи с распространением коронавируса по миру. В частности, в этот список уже не входит Шри-Ланка.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 125

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