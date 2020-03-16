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В Москве 20 марта могут ввести жесткий карантин
13:13
Фото: vk.com
Власти Москвы рассматривают возможность введения в столице довольно жесткого карантина по коронавирусу, пишет издание "Открытые медиа".
По последним официальным данным, на территории города зарегистрировали 53 случая заболевания коронавирусом.
В случае роста количества заболевших жителей столицы могут перевести на карантин, и ограничительные меры могут ввести уже 20 марта.
Предполагается, что в условиях карантина все сотрудники организаций, не задействованных в жизнеобеспечении столицы, могут отправить на удаленную работу. Кроме того, сейчас в администрации обсуждается возможность закрытия торговых центров, ресторанов, кафе и баров, а также введения мер, направленных на ограничение пассажиропотока.
Ранее власти Москвы уже запретили проведение массовых мероприятий с количеством участников свыше пятидесяти человек и объявили свободное посещение в школах.
Накануне, 16 марта, было объявлено о решении правительства России, согласно которому наша страна будет закрыта для въезда иностранных граждан и лиц без гражданства для всех государств мира без исключения. Ограничения, вводимые в рамках борьбы с распространением коронавируса, будут действовать до 1 мая.
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