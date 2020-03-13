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В школах Москвы вводят свободное посещение
12:22
Фото: kapital.kz
В московских школах с понедельника, 16 марта, введут свободное посещение, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин. Градоначальник написал об этом сегодня на своем личном сайте. Ранее власти Москвы уже обязали учащихся, которые возвратились в Россию из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу, выдерживать двухнедельный карантин.
Столичный градоначальник Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с понедельника, 16 марта, в школах Москвы вводится свободное посещение. Учитывая продолжающуюся эпидемию коронавируса, принимать решение о том, будут ли дети посещать занятия, придется принимать исключительно их родителям.
Комментируя объявленные меры в своем блоге, Собянин пояснил, что учебные заведения Москвы постараются обеспечить дистанционное обучение детей, которые пока не будут посещать школу.
Ранее в Москве из-за коронавируса уже ограничили массовые мероприятия.
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