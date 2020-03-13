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В школах Москвы вводят свободное посещение


12:22
В школах Москвы вводят свободное посещениеФото: kapital.kz

В московских школах с понедельника, 16 марта, введут свободное посещение, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин. Градоначальник написал об этом сегодня на своем личном сайте. Ранее власти Москвы уже обязали учащихся, которые возвратились в Россию из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу, выдерживать двухнедельный карантин.

Столичный градоначальник Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с понедельника, 16 марта, в школах Москвы вводится свободное посещение. Учитывая продолжающуюся эпидемию коронавируса, принимать решение о том, будут ли дети посещать занятия, придется принимать исключительно их родителям.

Комментируя объявленные меры в своем блоге, Собянин пояснил, что учебные заведения Москвы постараются обеспечить дистанционное обучение детей, которые пока не будут посещать школу.

Ранее в Москве из-за коронавируса уже ограничили массовые мероприятия.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 119

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