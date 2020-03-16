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Россия ограничивает въезд иностранцев
16.3.2020 22:39
Фото: vk.com
Начиная со среды, 18 марта, согласно решению правительства России, наша страна будет закрыта для въезда иностранных граждан и лиц без гражданства для всех государств мира без исключения.
Ограничения, вводимые в рамках борьбы с распространением коронавируса, будут действовать до 1 мая.
Российский премьер-министр Михаил Мишустин проинформировал ряд своих иностранных коллег о решении, принятом в Москве, согласно которому с полуночи 18 марта 2020 года на время будет закрыт въезд в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства.
За последние дни глава кабмина по телефону провел беседы с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом, премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также представителями руководства других стран, указано на официальном сайте правительства РФ.
В рамках состоявшихся переговоров Мишустин обсуждал с иностранными коллегами ситуацию, которая связана с распространением коронавируса.
По последним официальным данным, на территории России было выявлено девяносто три человека зараженных 2019-NCOV. Подавляющее большинство из них были инфицированы за пределами страны.
Ранее глава российского государства Владимир Путин отдал распоряжение о формировании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению коронавирусной инфекции 2019-NCOV. Возглавит коллектив мэр Москвы Сергей Собянин.
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