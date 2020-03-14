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Трое россиян заразились коронавирусом, не покидая страну


16:01
Трое россиян заразились коронавирусом, не покидая странуФото: vk.com

За минувшие сутки в РФ было выявлено четырнадцать случаев заражения коронавирусом, и три человека были инфицированы в пределах страны.

Как стало известно, пациенты не были в последнее время за рубежом, поэтому их заражение специалисты связывают исключительно с контактами внутри страны.

Как информирует Роспотребнадзор в своем сегодняшнем бюллетене, три пациента были заражены коронавирусом, не выезжая за пределы страны.

Накануне, 14 марта, федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением этого заболевания сообщал о том, что в течение суток в нашей стране было выявлено четырнадцать новых случаев коронавирусной инфекции. Отмечалось, что десять заразившихся были зафиксированы в Москве и Московской области, по одному - в Петербурге и Калининградской области, а также двое - в Кемеровской области.

По официальным данным, новые пациенты в последнее время были в различных странах Европы, в частности, в Австрии, Германии, Испании и Италии.

Ранее ученые рассказали о симптомах коронавируса у детей.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 121

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