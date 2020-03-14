|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Трое россиян заразились коронавирусом, не покидая страну
16:01
Фото: vk.com
За минувшие сутки в РФ было выявлено четырнадцать случаев заражения коронавирусом, и три человека были инфицированы в пределах страны.
Как стало известно, пациенты не были в последнее время за рубежом, поэтому их заражение специалисты связывают исключительно с контактами внутри страны.
Как информирует Роспотребнадзор в своем сегодняшнем бюллетене, три пациента были заражены коронавирусом, не выезжая за пределы страны.
Накануне, 14 марта, федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением этого заболевания сообщал о том, что в течение суток в нашей стране было выявлено четырнадцать новых случаев коронавирусной инфекции. Отмечалось, что десять заразившихся были зафиксированы в Москве и Московской области, по одному - в Петербурге и Калининградской области, а также двое - в Кемеровской области.
По официальным данным, новые пациенты в последнее время были в различных странах Европы, в частности, в Австрии, Германии, Испании и Италии.
Ранее ученые рассказали о симптомах коронавируса у детей.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|