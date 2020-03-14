|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Ученые рассказали о симптомах COVID-19 у детей
14.3.2020 14:19
Фото: stolcom.com
Специалисты пришли к выводу, что у маленьких пациентов крайне сложно обнаружить какие-либо специфические проявления.
По словам ученых, в некоторых случаях без специального тестирования практически невозможно установить, что ребенок заражен COVID-19.
Своими выводами китайские медики и молекулярные биологи поделились в статье, которую опубликовал научный журнал Nature Medicine. Исследователи установили, что коронавирус нового типа как правило не провоцирует у детей развитие тяжелой пневмонии. Вместе с тем, возбудитель достаточно долго присутствует в отходах их жизнедеятельности.
Ученым уже хорошо известны клинические симптомы болезни у взрослых. Однако COVID-19 у детей имеет свои особенности. Ранее уже стало очевидным, что у маленьких пациентов болезнь протекает в более мягкой форме, на снимках легких у них не обнаруживаются характерные признаки пневмонии. Поэтому у детей эту инфекцию "гораздо сложнее диагностировать", отмечают исследователи из Медицинского университета Гуанчжоу и Научно-технологического университета Макао.
Ранее власти Москвы из-за распространения коронавируса приняли решение о введении в школах свободного посещения. Как именно будут обучаться дети, уже с понедельника, 16 марта, предстоит определять их родителям.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|