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Ученые рассказали о симптомах COVID-19 у детей


14.3.2020 14:19
Ученые рассказали о симптомах COVID-19 у детейФото: stolcom.com

Специалисты пришли к выводу, что у маленьких пациентов крайне сложно обнаружить какие-либо специфические проявления.

По словам ученых, в некоторых случаях без специального тестирования практически невозможно установить, что ребенок заражен COVID-19.

Своими выводами китайские медики и молекулярные биологи поделились в статье, которую опубликовал научный журнал Nature Medicine. Исследователи установили, что коронавирус нового типа как правило не провоцирует у детей развитие тяжелой пневмонии. Вместе с тем, возбудитель достаточно долго присутствует в отходах их жизнедеятельности.

Ученым уже хорошо известны клинические симптомы болезни у взрослых. Однако COVID-19 у детей имеет свои особенности. Ранее уже стало очевидным, что у маленьких пациентов болезнь протекает в более мягкой форме, на снимках легких у них не обнаруживаются характерные признаки пневмонии. Поэтому у детей эту инфекцию "гораздо сложнее диагностировать", отмечают исследователи из Медицинского университета Гуанчжоу и Научно-технологического университета Макао.

Ранее власти Москвы из-за распространения коронавируса приняли решение о введении в школах свободного посещения. Как именно будут обучаться дети, уже с понедельника, 16 марта, предстоит определять их родителям.

Автор: Злата Богатова

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