Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Иркутской области арестован обвиняемый в убийстве ребенка

15.3.2020 15:35

Фото: kapital.kz



По данным российских СМИ, преступление, жертвой которого стала четырехлетняя девочка, было совершено в 2004 году.



Суд вынес решение об аресте задержанного.



В Иркутской области суд арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве четырехлетней девочки, передает региональное СУ СКР. Подозреваемого взяли под стражу после того, как возобновили производство по данному уголовному делу и установили новых свидетелей преступления.



Как сообщается в воскресенье на сайте Следственного комитета РФ, ребенок пропал 24 июня 2004 года. В тот момент четырехлетняя девочка вместе с родителями находилась на территории базы отдыха "Утулик", которая расположена на территории Слюдянского района Иркутской области.



В ходе планомерной работы по изучению уголовных дел прошлых годов следователи приняли решение о возобновлении производства. В результате предварительного следствия им удалось установить местонахождение ключевых свидетелей. Вскоре выяснилось, что к преступлению может быть причастен житель Слюдянского района.



Задержанный уже начал давать признательные показания. В частности, он сообщил, как увидел девочку в районе базы отдыха "Утулик". В тот момент обвиняемый ехал на машине со своими знакомыми, все они были пьяными. Мужчины посадили ребенка в салон автомобиля и вывезли в лес, где продолжили распивать спиртное. Задержанный в ходе допроса пояснил, что пока его знакомые выпивали, он убил девочку и закопал тело.



Ранее эксперты опровергли версию о ДТП, в результате которого якобы могла погибнуть школьница под Тамбовом. Как показало исследование, ребенок был умышленно убит.



Автор: Злата Богатова

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