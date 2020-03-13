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Эксперты опровергли версию о ДТП в деле убитой под Тамбовом школьницы
13.3.2020 11:13
Фото: sledcom.ru
Найденная мертвой 13-летняя девочка была задушена, а не получила смертельные травмы в ДТП, как ранее заявил подозреваемый.
О ходе расследования по этому уголовному делу информирует пресс-служба регионального СУ СКР.
Экспертам удалось установить причины смерти 13-летней школьницы, которую нашли мертвой через четыре дня после исчезновения. Как указано в сообщении на сайте регионального СУ СКР, ребенок был убит. На теле школьницы выявлены синяки и кровоподтеки в области лица, кроме того, имеется черепно-мозговая травма.
В заключении судебно-медицинских экспертов содержатся сведения о том, что причиной гибели девочки стала механическая асфиксия. Учитывая характер и локализацию травм на школьницы, версия 35-летнего подозреваемого о том, что он сбил девочку на машине, не подтверждается.
Напомним, подозреваемый был задержан еще до того, как нашли останки школьницы. В беседе с оперативниками этот 35-летний мужчина утверждал, что якобы совершил наезд на ребенка, а потом увез тело девочки к реке и бросил в воду. Однако позже тело школьницы, пропавшей 7 марта, были найдены в лесу неподалеку от города Котовска. Останки были зарыто в землю.
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