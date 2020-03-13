ИнтерНовости - новости в стране и мире
На советника главы СНБО Украины напали националисты
На советника главы СНБО Украины напали националисты
В школах Москвы вводят свободное посещение
В школах Москвы вводят свободное посещение
В Норвегии министра обороны отправили на карантин из-за коронавируса
В Норвегии министра обороны отправили на карантин из-за коронавируса
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В школах Москвы вводят свободное посещениеВ школах Москвы вводят свободное посещение
Трамп объявил о введении режима ЧСТрамп объявил о введении режима ЧС
Болсонару прокомментировал слухи о том, что он заразился коронавирусомБолсонару прокомментировал слухи о том, что он заразился коронавирусом
Путина коробят слишком высокие зарплаты глав ряда госкомпанийПутина коробят слишком высокие зарплаты глав ряда госкомпаний
Эксперты опровергли версию о ДТП в деле убитой под Тамбовом школьницыЭксперты опровергли версию о ДТП в деле убитой под Тамбовом школьницы

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Цветы жизни. 14. Артисты погорелого театраЦветы жизни. 14. Артисты погорелого театра
Цветы жизни. 13. ПодозренияЦветы жизни. 13. Подозрения
Цветы жизни. 12. Черный человекЦветы жизни. 12. Черный человек
Цветы жизни. 11. Новая зацепкаЦветы жизни. 11. Новая зацепка
Цветы жизни. 10. Система ценностейЦветы жизни. 10. Система ценностей

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Эксперты опровергли версию о ДТП в деле убитой под Тамбовом школьницы


13.3.2020 11:13
Эксперты опровергли версию о ДТП в деле убитой под Тамбовом школьницыФото: sledcom.ru

Найденная мертвой 13-летняя девочка была задушена, а не получила смертельные травмы в ДТП, как ранее заявил подозреваемый.

О ходе расследования по этому уголовному делу информирует пресс-служба регионального СУ СКР.

Экспертам удалось установить причины смерти 13-летней школьницы, которую нашли мертвой через четыре дня после исчезновения. Как указано в сообщении на сайте регионального СУ СКР, ребенок был убит. На теле школьницы выявлены синяки и кровоподтеки в области лица, кроме того, имеется черепно-мозговая травма.

В заключении судебно-медицинских экспертов содержатся сведения о том, что причиной гибели девочки стала механическая асфиксия. Учитывая характер и локализацию травм на школьницы, версия 35-летнего подозреваемого о том, что он сбил девочку на машине, не подтверждается.

Напомним, подозреваемый был задержан еще до того, как нашли останки школьницы. В беседе с оперативниками этот 35-летний мужчина утверждал, что якобы совершил наезд на ребенка, а потом увез тело девочки к реке и бросил в воду. Однако позже тело школьницы, пропавшей 7 марта, были найдены в лесу неподалеку от города Котовска. Останки были зарыто в землю.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
30
 31
          

Популярное

АКРА предупреждает о вероятном приближении финансового кризиса в РоссииАКРА предупреждает о вероятном приближении финансового кризиса в России
Госдума приняла закон о поправке к КонституцииГосдума приняла закон о поправке к Конституции
На севере Италии из-за коронавируса вводят ограничительные меры На севере Италии из-за коронавируса вводят ограничительные меры
В Гватемале в ДТП погибла семья россиян с маленьким ребенкомВ Гватемале в ДТП погибла семья россиян с маленьким ребенком
ИГ* заявило о своей причастности к теракту в Кабуле, где погибли более 30 человекИГ* заявило о своей причастности к теракту в Кабуле, где погибли более 30 человек

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 970


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru