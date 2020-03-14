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В Киеве митингующие обстреляли посольство России из ракетницы


07:59
Посольство РФ в КиевеФото: smi2.net
Посольство РФ в Киеве

В украинской столице, несмотря на объявленный ранее властями запрет массовых собраний из-за угрозы распространения коронавируса, состоялась акция протеста.

В ходе митинга, приуроченного ко Дню добровольца, обстрелу подверглось здание российского посольства.

По данным украинских СМИ, участники акции забросали дипмиссию петардами и стреляли по ней из ракетницы, попав в крышу. Как передает «Страна.ua» и ZIK, некоторые из демонстрантов были в защитных медицинских масках - посвященный Дню добровольца митинг проводился, несмотря на запрет массовых мероприятий.

Первоначально митингующие собирались на Михайловской площади, откуда двинулись в направлении к офису президента Украины. Возле здания к тому моменту уже несли дежурство усиленные наряды полицейских.

Ранее украинские радикалы атаковали Сергея Сивохо. Советник главы СНБО Украины подвергся нападению во время презентации Национальной платформы примирения и единства в Донбассе.

Автор: Злата Богатова

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