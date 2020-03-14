|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Киеве митингующие обстреляли посольство России из ракетницы
07:59
Фото: smi2.net
Посольство РФ в Киеве
В украинской столице, несмотря на объявленный ранее властями запрет массовых собраний из-за угрозы распространения коронавируса, состоялась акция протеста.
В ходе митинга, приуроченного ко Дню добровольца, обстрелу подверглось здание российского посольства.
По данным украинских СМИ, участники акции забросали дипмиссию петардами и стреляли по ней из ракетницы, попав в крышу. Как передает «Страна.ua» и ZIK, некоторые из демонстрантов были в защитных медицинских масках - посвященный Дню добровольца митинг проводился, несмотря на запрет массовых мероприятий.
Первоначально митингующие собирались на Михайловской площади, откуда двинулись в направлении к офису президента Украины. Возле здания к тому моменту уже несли дежурство усиленные наряды полицейских.
Ранее украинские радикалы атаковали Сергея Сивохо. Советник главы СНБО Украины подвергся нападению во время презентации Национальной платформы примирения и единства в Донбассе.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|