Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На советника главы СНБО Украины напали националисты

15:03

Фото: кадр видео с youtube.com



Сергей Сивохо подвергся нападению во время презентации Национальной платформы примирения и единства в Донбассе, передает портал "Страна.ua".



Как стало известно, примерно через полчаса после начала мероприятия советника главы СНБО Украины начали оскорблять находившиеся там националисты.



Один из радикалов начал высказывать в адрес Сергея Сивохо различные обвинения, в частности, называя его предателем. Затем националисты перешли к активным действиям.



Судя по кадрам, распространившимся в Сети после инцидента, обступив советника главы СНБО Украины, радикалы прижали его к стене и начали толкать. При этом они не стеснялись в выражениях, используя ненормативную лексику.



Устремившись к выходу, Сивохо упал на пол. Однако и в тот момент присутствовавшие на мероприятии полицейские не стали вмешиваться в происходящее.



По данным ряда источников, спустя некоторое время правоохранители все же задержали несколько радикалов, причастных к инциденту.



Автор: Злата Богатова

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