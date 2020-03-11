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На советника главы СНБО Украины напали националисты
15:03
Фото: кадр видео с youtube.com
Сергей Сивохо подвергся нападению во время презентации Национальной платформы примирения и единства в Донбассе, передает портал "Страна.ua".
Как стало известно, примерно через полчаса после начала мероприятия советника главы СНБО Украины начали оскорблять находившиеся там националисты.
Один из радикалов начал высказывать в адрес Сергея Сивохо различные обвинения, в частности, называя его предателем. Затем националисты перешли к активным действиям.
Судя по кадрам, распространившимся в Сети после инцидента, обступив советника главы СНБО Украины, радикалы прижали его к стене и начали толкать. При этом они не стеснялись в выражениях, используя ненормативную лексику.
Устремившись к выходу, Сивохо упал на пол. Однако и в тот момент присутствовавшие на мероприятии полицейские не стали вмешиваться в происходящее.
По данным ряда источников, спустя некоторое время правоохранители все же задержали несколько радикалов, причастных к инциденту.
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