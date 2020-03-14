Новости шоу-бизнеса

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В Испании за сутки COVID-19 выявили у 1,5 тыс. человек
14.3.2020 23:14
Фото: livejournal.com
За минувшие сутки количество пациентов с коронавирусом нового типа в Испании увеличилось на 1500 случаев.
На сегодняшний день COVID-19 диагностирован уже более чем у 5700 человек, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на власти королевства.
По последним официальным данным, на территории Испании от этого заболевания скончались уже 135 человек. Информация о числе смертельных случаев поступила вскоре после того, как в королевстве было объявлено о введении режима ЧС. На такие меры власти страны пошли во второй раз за всю современную историю государства.
Наибольшее число заболевших - около 2,9 тыс. - зафиксировано в регионе Мадрид, там же зарегистрировали и самое большее количество умерших - скончались 86 пациентов. Глава местной администрации Исабель Диас Айусо уже подписала распоряжение о закрытии всех магазинов, кроме продуктовых. С 13 марта приостановили деятельность кинотеатры, театры, концертные залы, бары и спортзалы.
Еще более сложной остается ситуация с распространением COVID-19 в Италии, где заразились свыше 15 тыс. человек.
Ранее Минпросвещения РФ порекомендовало властям регионов перевести школьников на дистанционное обучение.
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